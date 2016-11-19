Интеграция Крыма в РФ идет быстрыми темпами

Интеграция Крыма в РФ идет быстрее, чем предполагали местные власти, считает председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, крымчане после вхождения в состав России очень быстро забыли, что ранее жили на Украине.

- Интеграция идет очень быстрыми темпами, даже быстрее, чем мы предполагали. Я точно не предполагал, что так люди поменяются и забудут, что такое Украина, и как это - жить на Украине, - сказал он.

Константинов также отметил, что экономика Крыма адаптировалась к российским стандартам, предприятия успешно переориентировались на российский рынок. Кроме того, по его мнению, за два с половиной года после вхождения Крыма в состав РФ «интеграция произошла в головах людей», а у большинства крымчан ушло как чувство неуверенности в завтрашнем дне.

При этом председатель госсовета констатировал, что в регионе сохраняются проблемы, связанные с переходным периодом и санкционным режимом. Он также рассказал, что большая часть собственности в Крыму оформлена по украинским документам, они действительны, но их надо переоформлять. Об этом сообщает ТАСС.

16 марта 2014 ода в Крыму при явке более 80 процентов прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов – Севастополя.

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Места: Россия, Крым
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