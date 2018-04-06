Институты в Москве и Нижнем Новгороде лишились лицензий

Рособрнадзор по результатам проверок прекратил действие лицензий Первого московского юридического института и нижегородского филиала Университета российского инновационного образования и Института экономики.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ.

В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность, передает ТАСС.