Институты в Москве и Нижнем Новгороде лишились лицензий
Рособрнадзор по результатам проверок прекратил действие лицензий Первого московского юридического института и нижегородского филиала Университета российского инновационного образования и Института экономики.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ.
В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность, передает ТАСС.
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