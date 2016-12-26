Институт космических исследований опубликовал снимок места крушения Ту-154
Сделанный с европейского спутника зондирования Земли Sentinel-1B снимок места крушения российского самолета Ту-154 Министерства обороны РФ опубликован Российским институтом космических исследований.
«Публикуем радиолокационное изображение района катастрофы самолета Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе Сочи (Краснодарский край). Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе», — цитирует РИА «Новости» текст сообщения ИМИ РАН.
Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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