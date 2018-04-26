Instagram разрешил скачивать фото и видео

Пользователи социальной сети Instagram теперь смогут скачивать фотографии и видеоролики, опубликованные в общем доступе.

В настоящее время функция Data Download пока доступна только на сайте, но разработчики обещают внедрить ее и в мобильное приложение.

В связи с введением новой функции в работе Instagram с 25 апреля начались сбои.

В основном пользователи жалуются на невозможность войти в аккаунт, проблемы с работой ленты новостей и сайтом, сообщает «Федерал пресс».