Instagram разрешил скачивать фото и видео
Пользователи социальной сети Instagram теперь смогут скачивать фотографии и видеоролики, опубликованные в общем доступе.
В настоящее время функция Data Download пока доступна только на сайте, но разработчики обещают внедрить ее и в мобильное приложение.
В связи с введением новой функции в работе Instagram с 25 апреля начались сбои.
В основном пользователи жалуются на невозможность войти в аккаунт, проблемы с работой ленты новостей и сайтом, сообщает «Федерал пресс».
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