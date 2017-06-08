Instagram Бритни Спирс стал инструментом «русских хакеров»

Страничка в Instagram, принадлежащая популярной американской певице Бритни Спирс, стала инструментом хакеров группировки Turla, якобы связанной с российскими спецслужбами, для запуска троянского вируса, говорится в исследовании компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET.

По данным экспертов, киберпреступники распространяли вредоносное расширение HTML5 Encoding для браузера Firefox. Троян искал в комментариях к фотографиям Бритни Спирс зашифрованный адрес для связи с разработчиками шпионской программы.

Таким образом хакеры могли постоянно менять адреса для связи с зараженным компьютером. Комментарии с адресами выглядели как обычная запись с хештегами и только после дешифровки принимали вид ссылки.

Отмечается, что преступники только тестировали данную схему, не успев запустить ее в сеть, сообщает Life.

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