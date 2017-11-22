Инспекторы полиции погибли в гонке с пьяным лихачем

В Свердловской области в ходе преследования пьяного лихача погибли двое инспекторов ГИБДД.

Сержанты полиции Александр Пузиков и Артем Ваккер преследовали нетрезвого лихача, проигнорировавшего законное требование об остановке.

Патрульная машине «ВАЗ-2115» преследовала «ВАЗ-2108» в районе 6 километра трассы город Полевской – деревня Полдневая Свердловской области.

Установлено, что патрульный автомобиль перевернулся и загорелся, а находившиеся в нем сотрудники погибли. На встречной полосе обнаружили «ВАЗ-2107» со следами ДТП.

Пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых отметил, что в нем оказалось двое пострадавших – неработающий мужчина 1971 года рождения и пенсионер 1962 года рождения, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.

На 12 километре этой же трассы лихача все же задержал другой наряд полиции. Нарушителем оказался неработающий гражданин 1996 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.