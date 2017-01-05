В Инсбруке повторилась история с сексуальными домогательствами мигрантов в Кельне

В полицию австрийского Инсбрука после новогодних праздников обратились уже 18 женщин с заявлениями о том, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны мигрантов. Об этом сообщил представитель полиции Инсбрука Эрнст Кранебиттер.

- У нас ничего подобного ранее не происходило, — цитирует полицейского RT со ссылкой на издание The Local.

Отмечается, что все случаи домогательств зафиксированы в центре города, где в новогоднюю ночь собралось около 25 тысяч человек.

- Они плясали вокруг своих жертв, а затем хватали их за грудь или засовывали их руки себе между ног. Окружающим тяжело было заметить, что происходит, — все это случилось во время празднования, — рассказал Кранебиттер.

По словам представителя полиции, подозреваемые, предположительно, являются подростками. Любительское видео, записанное в ту ночь, не помогло опознать нападавших, так как качество съемки было достаточно низким.