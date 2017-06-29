Иностранцы смогут посещать Сочи по электронной визе

Иностранцы смогут посетить Сочи, предварительно получив электронную визу на въезд в страну, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

По словам министра, такая возможность сейчас рассматривается.

Введение электронной визы упростит въезд иностранцев в Россию, а также поможет Краснодарскому краю в привлечении зарубежных партнеров, сообщает «Национальная служба новостей».

Сергей Лавров отметил, что электронные визы – это новинка, правительство решило в качестве эксперимента ввести их для территорий, которые находятся в Свободном порте Владивосток и для Калининградской области.