Иностранные туристы облюбовали Москву
За семь лет количество иностранных туристов, посещающих Москву, выросло на 40 процентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, доходы от туризма в экономике столицы сейчас составляют свыше 700 миллиардов рублей в год.
Он также отметил, что в 2010 году Москву посетили 12 миллионов туристов, а в 2017 году отдых в российской столице предпочли уже 21 миллион туристов.
«Несмотря на все, что происходит вокруг и постоянное запугивание мира Москвой, количество иностранцев за эти семь лет увеличилось на 40 процентов», — сказал Собянин в интервью «Российской газете».
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