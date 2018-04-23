Иностранные туристы облюбовали Москву

За семь лет количество иностранных туристов, посещающих Москву, выросло на 40 процентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, доходы от туризма в экономике столицы сейчас составляют свыше 700 миллиардов рублей в год.

Он также отметил, что в 2010 году Москву посетили 12 миллионов туристов, а в 2017 году отдых в российской столице предпочли уже 21 миллион туристов.

«Несмотря на все, что происходит вокруг и постоянное запугивание мира Москвой, количество иностранцев за эти семь лет увеличилось на 40 процентов», — сказал Собянин в интервью «Российской газете».