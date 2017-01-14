Иностранные туристы в Москве могут чувствовать себя спокойно

Столица России остается одним из самых безопасных городов для иностранных туристов. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

"По данным ГУВД Москвы, число зарегистрированных преступлений в отношении иностранных туристов не превышает двух-трех десятков в год. Для такого мегаполиса как Москва это смехотворный показатель", - сказал Шпилько.

Он сообщил, что уровень преступности против иностранных туристов в Москве несравнимо ниже, чем в Токио, Нью-Йорк и других крупных туристических городах мира, передает РИА Новости.