Иностранные спецслужбы поддерживают террористов

Президент России Владимир Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов для дестабилизации регионов вблизи российских границ.

По его словам, не секрет, что некоторые террористические и экстремистские группировки старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств.

«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки», - цитирует «Интерфакс» слова президента РФ.