Иностранные спецслужбы поддерживают террористов
Президент России Владимир Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов для дестабилизации регионов вблизи российских границ.
По его словам, не секрет, что некоторые террористические и экстремистские группировки старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств.
«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки», - цитирует «Интерфакс» слова президента РФ.
Следующая новость Хакеры атаковали «Инвитро»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии