Иностранные интернет-магазины закроются в России в случае введения НДС

Владельцы иностранных интернет-магазинов требуют от правительства России не допустить введение НДС. Со своей стороны, Национальная ассоциация дистанционной торговли обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с требованием ввести налог с продаж.

В тексте письменного обращения глава НАДТ Александр Иванов ссылается на аналогичный опыт в Бразилии. По его словам, многие сетевые площадки были закрыты именно по этой причине. Иванов также рассказал о том, что точно такая же ситуация сложилась в США и странах Евросоюза.

Как добавляет Александр Иванов, Япония и Австралия наоборот показывают в этом отношении хороший пример. В этих странах действует налог с продаж в объеме 8-10 %.

Путин поручил правительству проработать вопрос сбора НДС к концу года. Идея из уст президента прозвучала на съезде «Деловой России», сообщает «Федерал Пресс».

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