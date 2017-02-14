Инкассаторы «Почты России» подверглись вооруженному налету в Москве

Во время отражения разбойного нападения инкассаторам удалось застрелить одного бандита, но и один из сотрудников получил огнестрельное ранение.

Вооруженный налет на инкассаторов «Почты России» совершен в районе Отрадное города Москвы, передает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

По словам представителя правоохранительных органов, возле дома № 8 на улице Римского-Корсакова трое неизвестных обстреляли автомобиль, в котором перевозились деньги. «Преступники скрылись на автомобиле Mercedes», - уточнил собеседник агентства.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план "Перехват". Полиция устанавливает, были ли похищены деньги.