Инженер из Британии провел интернет по веревке

Инженер из Великобритании заменил интернет-кабель веревкой, пропитанной соляным раствором.

Один конец двухметровой веревки он подключил к модему, а другой – к устройству, которое измеряет скорость передачи данных, сообщает портал «Популярная механика». Выяснилось, что за секунду по ней проходит 3,5 мегабит входящего трафика и 67 килобит исходящего.

Такая асимметрия – отличительная черта технологии ADSL, отмечает инженер. Для передачи данных с использованием этой технологии подходит практически любой проводник, подчеркнул автор разработки.