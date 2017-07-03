Инженер Александр Голод восстановил свою пирамиду

На Новорижском шоссе восстановлена пирамида инженера Александра Голода. На сооружение новой конструкции потребовался месяц и 20 тысяч долларов.

По словам Голода, нынешняя конструкция несколько меньше предыдущей. «У этой конструкции прочность в несколько раз выше, потому что она небольшая, меньше ветровой нагрузки, а материал тот же самый – стеклопластик», – рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» инженер. Он также отметил, что в новой пирамиде были частично использован ярусы от старой.

Голод пояснил, что нынешняя пирамида – временная. Она будет стоять, пока он не закончит проектирование стометрового сооружения.

Предыдущую пирамиду снесло ветром во время урагана 29 мая.