В США инициировали проверку в отношении дочери президента

Американские демократы продолжают кампанию против президента Дональда Трампа и его семьи. На этот раз они попросили ФБР проверить дочь главы государства, занимающую должность его советника, Иванку Трамп.

По мнению демократов, она могла скрыть то, что ее муж Джаред Кушнер встречался с представителями российских властей, сообщает РИА «Новости». Авторы инициативы пояснили, что Иванка Трамп подавала заявление на допуск к секретной информации, поэтому должна была сообщить о собственных иностранных контактах, а также наличии таковых у ее мужа, братьев и сестер.

Демократы полагают, что дочь президента умышленно могла скрыть встречи супруга с российским послом Сергеем Кисляком, главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым и адвокатом Натальей Весельницкой.

Ранее стало известно, что с последней встречался сын Трампа. Противника президента считают, что юрист могла передать ему компромат на Хиллари Клинтон. Глава государства, его и юрист это отрицают.