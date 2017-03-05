ДНР и ЛНР инициировали прекращение огня в Донбассе

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о введении режима прекращения огня с 11.00 воскресенья.

Как рассказал РИА Новости замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, «сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11.00 сегодняшнего дня».

Он уточнил, что самопровозглашенные республики предложили прекратить обстрелы через представителей Совместного центра по контролю и координации.

Басурин подтвердил, что в настоящий момент режим прекращения огня сохраняется.

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Места: ДНР, ЛНР
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