ДНР и ЛНР инициировали прекращение огня в Донбассе

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о введении режима прекращения огня с 11.00 воскресенья.

Как рассказал РИА Новости замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, «сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11.00 сегодняшнего дня».

Он уточнил, что самопровозглашенные республики предложили прекратить обстрелы через представителей Совместного центра по контролю и координации.

Басурин подтвердил, что в настоящий момент режим прекращения огня сохраняется.