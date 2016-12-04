Инициатор пересчета голосов в Пенсильвании отказалась от этой идеи

Экс-кандидат в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн отказалась от идеи пересчета голосов на выборах главы государства в штате Пенсильвания, отозвав свое судебное ходатайство.

Стайн была вынуждена отозвать свое заявление после того, как суд обязал истцов уплатить к следующему понедельнику миллион долларов для продолжения рассмотрения дела.

Однако формально, ходатайство было подано от имени обычных жителей штата, у которых нет таких средств. Ранее Стайн также подала петиции о пересчете в штатах Висконсин и Мичиган, сообщает ТАСС.