Инициатор пересчета голосов в Пенсильвании отказалась от этой идеи
Экс-кандидат в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн отказалась от идеи пересчета голосов на выборах главы государства в штате Пенсильвания, отозвав свое судебное ходатайство.
Стайн была вынуждена отозвать свое заявление после того, как суд обязал истцов уплатить к следующему понедельнику миллион долларов для продолжения рассмотрения дела.
Однако формально, ходатайство было подано от имени обычных жителей штата, у которых нет таких средств. Ранее Стайн также подала петиции о пересчете в штатах Висконсин и Мичиган, сообщает ТАСС.
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