Ингушетия оспорит запись в Книге рекордов Гиннесса
Власти республики уверены, что самым пожилым человеком на земле должен быть признан местный житель Алпаз Илиев.
Мужчине 122 года, однако он, по словам его внучки, не афиширует это, опасаясь, что ему не поверят. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров рассказал телеканалу «360» о создании рабочей группы, которая займется решением вопроса о внесении Илиева в число рекордсменов-долгожителей.
Ранее сообщалось, что Книга рекордов Гиннеса признала самым старым человеком на планете японца Масадзо Нонака, котрому исполнилось 112 лет.
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