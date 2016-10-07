В Ингушетии ввели режим КТО
Силовики приняли решение ввести в Ингушетии режим контртеррористической операции (КТО), сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.
Сотрудники спецслужбы в Назрани проводят операцию по розыску участников бандподполья.
- В Назрани проводится спецоперация, блокирован частный дом на улице Богатырева, в котором, по предварительным данным, скрываются участники бандподполья, - сказал источник.
Режим КТО распространяется на части территории Назрани и в селении Гази-Юрт Назрановского района республики.
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