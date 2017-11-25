В Ингушетии вернули зрение самому пожилому человеку России

Врачи Ингушетии провели успешную операцию по восстановлению зрения 121-летнему жителю села Гули Джейрахского района Аппаса Илиева.

В правительстве республики рассказали «Интерфаксу»: «Благодаря успешной операции врачам удалось восстановить зрение старца. Из-за катаракты 121-летний Аппас Илиев не мог читать Коран».

Собеседник агентства добавил, что мужчина чувствует себя хорошо и в ближайшее время сможет читать.

Илиев родился 1 марта 1896 года. У него восемь детей, 35 внуков, около 20 внуков, есть правнучки. Мужчина ведет активный образ жизни: косит сено, ухаживает за домашними животными, участвует в выборах, ходит в мечеть.