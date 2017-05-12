В Ингушетии убиты двое напавших на полицейских

Двое неизвестных злоумышленников напали на полицейский пост в Ингушетии. В ходе перестрелки с правоохранителями они были уничтожены.

Инцидент произошел в Малгобеке. Один из полицейских получил ранение во время стычки. В настоящее время он находится в больнице, угрозы для его жизни нет.

Обстоятельства происшествия и личности нападавших устанавливаются сообщает Nation News со ссылкой на МВД республики.