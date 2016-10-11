В Ингушетии появится единая база малоимущих семей

Власти Ингушетии хотят создать в 2016 году единую базу данных малообеспеченных семей, состоящих на учете в благотворительных организациях, социальных ведомствах и органах местного самоуправления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра труда, занятости и соцразвития региона Багауддина Маршани.

- В целях упорядочения и систематизации работы по оказанию помощи малоимущим, состоящим на учёте в различных фондах и органах власти, будет создана база данных. Она будет единой и доступной для всех организаций, оказывающих социальную поддержку, - сказал Маршани.

По его словам, одни и те же семьи обращаются за поддержкой в различные структуры, в результате чего получают материальную помощь сразу от нескольких источников, при этом лишая возможности других людей, которые реально нуждаются в помощи.

- На сегодняшний день в базе данных Минтруда числятся 5,5 тысяч малоимущих лиц. В благотворительном фонде «Солидарность» - 1,3 тысяч Почти 4 тысячи семей стоят на учете в фонде «Тешам». Тысячные списки и в других фондах. Уверен, что более 60 процентов из них попросту дублируют друг друга, - сказал он.

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