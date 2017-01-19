В Ингушетии полицейский убил угрожавшего прохожим оружием брата
В ингушском городе Малгобек сотрудник местной полиции вынужден был застрелить своего брата, который угрожал прохожим оружием.
Инцидент произошел 18 января. Один из местных жителей, находясь во дворе своего дома, грозил пистолетом проходившим мимо людям. В происходящее вмешался его брат-полицейский. Это привело к тому, что дебошир начал стрелять в его сторону.
Полицейский был вынужден открыть ответный огонь. В итоге злоумышленник получил ранение, несовместимое с жизнью, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на МВД по региону.
По факту перестрелки проводится расследование, возбуждено уголовное дело.
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