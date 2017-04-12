В Ингушетии ищут похищенную невесту

В Ингушетии в селении Кантышево из дома похищена 19-летняя девушка.

8 апреля группа примерно из пяти человек проникла в дом и с применением насилия похитила местную жительницу. Местонахождение девушки до сих пор не установлено.

11 апреля глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил разобраться с данным случаем, сообщается на сайте республики. Во время похищения девушки ее мать и брат получили значительные телесные повреждения, им пришлось обратиться за медицинской помощью.

Объявленный в розыск мужчина ранее уже дважды (в октябре 2016 года и марте 2017 года) похищал эту девушку для заключения брака.

По факту пропажи девушки возбуждено уголовное дело, сообщает Lenta.ru.