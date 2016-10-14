В Ингушетии бесхозных коров будут отправлять на штрафплощадки
Бесхозных коров в Ингушетии решили отлавливать и отправлять на штрафплощадки. Как сообщили в мэрии города Малгобека, скотина поедает траву и цветы на клумбах.
После выплаты штрафа и возмещения нанесенного ущерба скотину решено возвращать владельцам, которые не уследили за своими подопечными.
Инициатива прибегать к таким мерам принадлежит главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, сообщает ТАСС.
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