В Ингушетии бесхозных коров будут отправлять на штрафплощадки

Бесхозных коров в Ингушетии решили отлавливать и отправлять на штрафплощадки. Как сообщили в мэрии города Малгобека, скотина поедает траву и цветы на клумбах.

После выплаты штрафа и возмещения нанесенного ущерба скотину решено возвращать владельцам, которые не уследили за своими подопечными.

Инициатива прибегать к таким мерам принадлежит главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, сообщает ТАСС.