Информацию можно передать с двойной скоростью света

Австрийские ученые предлагают передавать информацию с двойной скоростью света.

По словам Филипа Вальтера из Венского университета в Австрии, теоретически и экспериментально удалось показать, что квантовая суперпозиция позволяет обмениваться информацией сразу в двух направлениях, передавая лишь одну частицу, что считалось невозможным с точки зрения классической физики.

Он пояснил, что открытие позволяет создавать абсолютно защищенные линии связи, в которых будут защищены не только данные, но и само направление их передачи.

Вместе с тем, заявление австрийских ученых противоречит теории относительности, согласно которой ничто во Вселенной не может двигаться быстрее скорости света, так как на ее преодоление потребуется бесконечное количество энергии.

Вальтер утверждает, что предел скорости света все же можно нарушить с помощью необычных свойств фотонов, запутанных на квантовом уровне.

По словам ученого, речь идет о том, что фотон служит каналом не односторонней, а двусторонней связи. Для этого необходимо перевести фотон в такое квантовое состояние, чтобы его положение в пространстве было бы сильно «размазано». Если у отправителя и получателя информации будет по половине фотона, абонент квантовой линии сможет считывать информацию, которую ему передают, и одновременно записывать собственную.

Подобный трюк, как отмечают ученые, не противоречит теории относительности, но позволяет передавать данные в два раза быстрее, чем это теоретически возможно, сообщает «РИА Новости».