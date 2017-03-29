Информация о задержании сына взятого под домашний арест Замдиректора Эрмитажа не подтвердилась

Лефортовский районный суд отправил замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова под домашний арест до 23 мая.

Вместе с тем информация о задержании его сына, директора департамента инвестиций Минкультуры Артема Новикова, не подтвердилась.

Как уточняется в материале, Новикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, при этом директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что ничего не знает об этом деле.

В пресс-службе Минкульта обвинили журналистов в публикации непроверенной информации о задержании Новикова-младшего, отметив, что сегодня чиновник примет участие в заседании коллегии министерства, сообщает «Федерал пресс».

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ задержали на двое суток директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ Артема Новикова, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.