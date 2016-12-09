Информация о возможном отключении сотовой связи в метро Москвы не подтвердилась
Роспотребнадзор опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о скором отключении доступа к услугам сотовой связи в московском метро.
- На сегодняшний день речь о каком бы то ни было отключении сотовых станций в московском метро не идет. Процесс получения разрешений на базовые станции идет в штатном режиме, - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что сотовая связь в столичном метро скоро исчезнет, так как операторы до 9 декабря не успеют предоставить заключения Роспотребнадзора, разрешающие использование технического оборудования. Собеседник издания рассказал, что сотовые операторы обратились с просьбой о продлении срока предоставления необходимых документов.
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