Информация о возможном отключении сотовой связи в метро Москвы не подтвердилась

Роспотребнадзор опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о скором отключении доступа к услугам сотовой связи в московском метро.

- На сегодняшний день речь о каком бы то ни было отключении сотовых станций в московском метро не идет. Процесс получения разрешений на базовые станции идет в штатном режиме, - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что сотовая связь в столичном метро скоро исчезнет, так как операторы до 9 декабря не успеют предоставить заключения Роспотребнадзора, разрешающие использование технического оборудования. Собеседник издания рассказал, что сотовые операторы обратились с просьбой о продлении срока предоставления необходимых документов.