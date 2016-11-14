Информация о разводе Билла и Хиллари Клинтон оказалась газетной уткой

Новость о разводе Билла и Хиллари Клинтон оказалась фейком. Слух был опубликован на сайте, имитирующем портал известного издания The Christian Times. На этой веб-странице лишь скопирован дизайн сайта газеты, а в названии прибавлено слово Newspaper.

- Это умышленный вброс, который делается, чтобы проверить реакцию кредиторов. Если кто-то начнет жаловаться, всегда можно сказать, что этой фейк. Сейчас задача очень простая — диверсифицировать деньги, которые были получены фондом Клинтонов, — рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» американист Сергей Судаков.

По словам эксперта, возможно, утка была запущена самой Клинтон.

- Фонд Клинтонов зарегистрирован на трех человек — Билла, Хиллари и их дочку Челси. Сейчас у них есть так называемый коллективный бюджет, так как они живут в одной семье. Челси вышла замуж и субсидиарной ответственности не несет. Ее несут два человека. После их развода каждый из супругов имеет право получить долю имущества. Тогда можно более четко диверсифицировать деньги в финансовой отчетности и вывести их, — добавил Судаков.