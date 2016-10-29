Информация о приостановке наступления на Мосул не соответствует действительности
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади опроверг заявления о приостановке наступления на Мосул для перегруппировки сил. Битва за этот город продолжается.
Власти Ирака заявляют, что не остановятся, пока не очистят город от ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка).
Наземная военная операция по освобождению Мосула от террористов началась 17 октября. Помимо правительственных сил Ирака, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США, напоминает ТАСС.
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