Информация о приостановке наступления на Мосул не соответствует действительности

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади опроверг заявления о приостановке наступления на Мосул для перегруппировки сил. Битва за этот город продолжается.

Власти Ирака заявляют, что не остановятся, пока не очистят город от ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Наземная военная операция по освобождению Мосула от террористов началась 17 октября. Помимо правительственных сил Ирака, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США, напоминает ТАСС.