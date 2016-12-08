Информация об авиаударе по иракскому Эль-Каиму вызвала у Лаврова вопросы

Выступая на полях заседания Совета министров ОБСЕ, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что информация об авиаударе, нанесенном силами международной коалиции по иракскому городу Эль-Каим, вызывает вопросы и нуждается в проверке.

- Я не имею подробной информации об этом инциденте, но то, что я слышал и читал, вызывает вопросы. Из одного источника поступили сведения о том, что удары были нанесены сознательно, что сделано это потому, что игиловцы окопались в их кварталах, в том числе взяли под свой контроль госпиталь и организовали там штаб. Нужно прояснить эту ситуацию, потому что это может быть похоже на правду, - цитирует Лаврова ТАСС.

Министр напомнил, что боевики в Сирии поступают так же.

- Они занимают жилые кварталы, развертывают в них свои штабы подразделения и так же поступают с госпиталями. Это говорит только об одном – что не нужны двойные стандарты. Нужно всем руководствоваться международным гуманитарным правом, принимать все необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для гражданского населения и инфраструктуры, - подчеркнул глава МИД РФ.

- Мы ровно так и поступаем, избегая злорадства по поводу того, что иногда происходит в действиях возглавляемой американцами коалицией, в том числе и в Ираке в связи с осадой Мосула. Убеждены, что борьба с терроризмом – это не та тема, на которой нужно набирать политические очки, - заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что в результате удара коалиции или иракских ВВС по Эль-Каиму погибло более 60 человек.

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