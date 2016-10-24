Информаторы WADA супруги Степановы получили премию от МОК

Международный олимпийский комитет поощрил информаторов Всемирного антидопингового агентства Юлию и Виталия Степановых за сотрудничество и активную жизненную позицию.

Так, Юлия Степанова получила от МОК грант, а ее супруг бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов назначен консультантом Международного олимпийского комитета по антидопинговым вопросам, - сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу МОК.

- Мы можем подтвердить, что президенту МОК удалось встретиться с Юлией и Виталием Степановыми в сентябре. После решения исполкома, которое было принято в июле, МОК предложил им помощь в карьере. После того как пара связалась с МОК, Юлии Степановой была выделена финансовая помощь, а также иная помощь, чтобы она смогла продолжить карьеру спортсменки. Виталий Степанов будет предоставлять МОК консультационные услуги по всем аспектам допинг-контроля и защиты чистых спортсменов, — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Степанова (Русанова), в 2013 году дисквалифицированная за применение допинга, а также ее супруг стали основными фигурантами обличительного фильма об употреблении допинга российскими спортсменами, вышедшего на немецком телеканале ARD.

На основании материалов, которые легли в основание ленты, WADA провело независимое расследование и рекомендовало отстранить российских легкоатлетов от международных соревнований, в том числе от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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