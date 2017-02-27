Информатора WADA Степанову не пустили на Чемпионат Европы по легкой атлетике

Бегунья Юлия Степанова, ставшая главным информатором Всемирного антидопингового агентства WADA, не прошла квалификационный отбор для участия в чемпионате Европы по легкой атлетике.

В оргкомитете соревнований сообщили, что спортсменка не сумела выполнить отборочный норматив, составляющий для спортсменок, выступающих в беге на 400 метров, 54 секунды.

Уточняется, что Степанова пробежала 400-метровый отрезок за 54,18 секунды, поэтому спортсменка пропустит предстоящий чемпионат.

Юлия Степанова, решившая выступать под нейтральным флагом, вместе со своим мужем, экс-сотрудником РУСАДА Виталием Степановым обвинила российских спортсменов в применении допинга. В результате от участия в Олимпиаде-2016 были отстранены российские легко-и тяжелоатлеты.

В 2016 году МОК не допустил саму Степанову к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, так как спортсменка ранее была уличена в употреблении допинга. Чемпионат Европы по легкой атлетике стартует 3 марта в Белграде, сообщает «ТВ Центр».

Новости по теме
Теги:
События: спорт
Следующая новость Кандидат Трампа отказался от поста министра ВМС США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО