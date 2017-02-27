Информатора WADA Степанову не пустили на Чемпионат Европы по легкой атлетике

Бегунья Юлия Степанова, ставшая главным информатором Всемирного антидопингового агентства WADA, не прошла квалификационный отбор для участия в чемпионате Европы по легкой атлетике.

В оргкомитете соревнований сообщили, что спортсменка не сумела выполнить отборочный норматив, составляющий для спортсменок, выступающих в беге на 400 метров, 54 секунды.

Уточняется, что Степанова пробежала 400-метровый отрезок за 54,18 секунды, поэтому спортсменка пропустит предстоящий чемпионат.

Юлия Степанова, решившая выступать под нейтральным флагом, вместе со своим мужем, экс-сотрудником РУСАДА Виталием Степановым обвинила российских спортсменов в применении допинга. В результате от участия в Олимпиаде-2016 были отстранены российские легко-и тяжелоатлеты.

В 2016 году МОК не допустил саму Степанову к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, так как спортсменка ранее была уличена в употреблении допинга. Чемпионат Европы по легкой атлетике стартует 3 марта в Белграде, сообщает «ТВ Центр».