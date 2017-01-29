Информатор WADA Степанова не хочет возвращаться в Россию
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила, что не хочет возвращаться в Россию и выступать за сборную.
По ее словам, год назад она бы согласилась выступать за сборную России, однако сейчас передумала. При этом спортсменка отметила, что в России ее видеть не желают.
По словам Степановой, она думала, что «отношение к ней в России изменится» и люди поймут, что она «пыталась помочь спорту и атлетам», но этого не произошло.
Бегунья также заявила, что не намерена пробовать получить американское гражданство и выступать за американскую сборную. Кроме того, она подтвердила, что не жалеет о предоставленной WADA информации о допинге.
Ранее спортсменка, выступая под нейтральным флагом, заняла седьмое место в беге на 800 метров на этапе Мирового тура IAAF в Бостоне в помещениях, сообщает «РИА Новости».
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