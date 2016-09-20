Infiniti представила России 4 автомобиля

Автопроизводитель из Японии организовал презентацию новинок для российского авторынка в преддверии 10-летия присутствия здесь марки. Нужно сказать, что соотечественники сегодня могут приобрести все новинки, за исключением Infiniti Q60,сообщает издание OAne.ws

Самый маленький полноприводный кроссовер Infiniti будет продаваться в России с 211-сильным 2,0-литровым двигателем, который трудится в тандеме с роботизированной КПП. Начальная модификация модели GT будет стоить 2,73 млн рублей.

Актуальная генерация Infiniti Q30 сможет оказаться в лидерах продаж по своему сегменту рынка. Несмотря на присутствие самых качественных и роскошных материалов отделки, приобрести японскую модель на российском рынке можно по цене от 2,29 миллионов рублей за самую скромную комплектацию.

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