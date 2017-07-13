Индусу удалили рекордно длинный зуб
В Индии подростку удалили зуб, который был занесен в Книгу рекордов Гинесса.
Длина зуба составила 3,67 см, что почти вдвое крупнее нормальных человеческих зубов, сообщает издание The Mirror.
По словам стоматолога, проводившего операцию, которая заняла около получаса, зуб представлял собой косметическую и эстетическую проблему, поскольку рос в направлении щеки.
Удаленный у индийца зуб превысил предыдущий рекорд на полсантиметра.
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