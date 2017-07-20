Индустриальный парк в МО станет центром высоких технологий
Основная идея индустриального парка «Жуковский» в Подмосковье состоит в создании благоприятных условий для старта современного производства.
Площадь территории парка составит 100 гектаров. На ней, по замыслу создателей, разместятся десятки производств на основе высоких технологий. В частности, кластеры авиации, машиностроения, логистики и другие, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на коммерческого директора компании DARS Development Дмитрия Софронова.
Он отметил, что власти города Жуковский и правительство Московской области поддерживают идею создания парка. Сумма инвестиций в проект составит порядка 10 миллиардов рублей.
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