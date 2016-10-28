В индустриальных парках Подмосковья работает более 10 тысяч инвесторов

Более 10 тысяч инвесторов работает на данный момент в индустриальных парках и особых экономических зонах Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

- На территории всех индустриальных парков и ОЭЗ у нас работает более 10 тысяч резидентов. Исходя из этого, мы подразумеваем, что их количество за этот год увеличилось на 10-15 процентов, но эту цифру нужно будет проверить, - рассказал Буцаев.

Министр отметил, что окончательный итог можно будет подвести ближе к декабрю текущего года.

- Нам важно, чтобы не просто был подписан контракт, а на земле начались работы. Сейчас мы это отслеживаем, - подчеркнул Буцаев.