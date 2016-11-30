Индонезия приостанавливает свое членство в ОПЕК из-за квот на добычу нефти

По итогам саммита ОПЕК в Вене, на котором было принято решение об ограничении объемов добычи нефти, власти Индонезии приняли решение приостановить свое членство в организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным журналистов, доля возможного сокращения объемов добычи Индонезии будет распределена между другими членами картеля.

Ранее Индонезия заявляла, что не определилась с позицией по заморозке добычи нефти, но будет ориентироваться на ключевых игроков.

На данный момент членами ОПЕК являются 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон (восстановил членство в июле 2016 года), Ирак, Иран, Индонезия, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эквадор.

На долю 13 стран-членов в 2015 году приходилось 33,8 процента мировой добычи нефти. Ежедневно они добывали в общей сложности 32,5 миллиона баррелей в сутки.