Индонезия хочет обменять свой каучук на российские истребители

Глава департамента внешней торговли МИД Индонезии Оке Нурван заявил о возможной сделке с Россией по обмену каучука на партию истребителей компании «Сухой».

По словам чиновника, инициатива исходит от России. «Они заинтересованы в нашем каучуке», - цитирует чего «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Нурвана добавил, что власти Индонезии заинтересованы в приобретении самолетов, но окончательного решения по данному вопросу пока не приняли. Предварительно стоимость бартерной сделки оценивается в 600 миллионов долларов.