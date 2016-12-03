В Индонезии разбился полицейский самолет
В результате катастрофы полицейского самолета в Индонезии погибли не менее 12 человек.
Инцидент произошел в акватории провинции Острова Риау в Южно-Китайском море. Самолет совершал перелет между городами Панкалпинанг и Батам.
Начальник военно-морской базы Танджунг-Пинанг С. Ираван рассказал Jakarta Post, что перед падением самолета был слышен взрыв. Фрагменты воздушного судна и останки пассажиров обнаружили местные жители, сообщает РИА «Новости».
В район катастрофы направлены поисково-спасательные суда.
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