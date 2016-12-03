В Индонезии разбился полицейский самолет

В результате катастрофы полицейского самолета в Индонезии погибли не менее 12 человек.

Инцидент произошел в акватории провинции Острова Риау в Южно-Китайском море. Самолет совершал перелет между городами Панкалпинанг и Батам.

Начальник военно-морской базы Танджунг-Пинанг С. Ираван рассказал Jakarta Post, что перед падением самолета был слышен взрыв. Фрагменты воздушного судна и останки пассажиров обнаружили местные жители, сообщает РИА «Новости».

В район катастрофы направлены поисково-спасательные суда.