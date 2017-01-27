В Индонезии прекратило работу «нацистское кафе»

В городе Бандунг в Индонезии закрылось кафе «Soldatenkaffee» («Солдатское кафе»), оформленное в стиле нацисткой Германии.

Причина закрытия заведения в нехватке посетителей.

Ранее кафе неоднократно подвергалось критике со стороны международных еврейских организаций, хотя его владельцы заявляли, что оно не является «про-нацистским» и использует соответствующую символику исключительно как элемент поп-культуры.

Хозяева заведения не собираются от него отказываться и в настоящее время подыскивают новое здание, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на зарубежные СМИ.

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