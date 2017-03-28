В Индонезии огромный питон проглотил мужчину
Семиметровый питон съел 25-летнего местного жителя индонезийской деревни, расположенной на острове Сулавеси.
По словам местных жителей, Акбар Салубиро несколько дней назад ушел собирать урожай пальмового масла и не вернулся.
Друзья и родственники индонезийца организовали его поиски, но найти так и не смогли, однако во дворе дома пропавшего они обнаружили огромного питона.
Разрезав рептилии брюхо, жители деревни обнаружили тело своего пропавшего друга. Вероятно, питон сначала задушил мужчину, а затем проглотил его, сообщает Daily mail.
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