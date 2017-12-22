В Индонезии исламисты проведут антирождественские рейды

Индонезийская общественная организация «Фронт защиты ислама» пригрозила провести рейды по заведениям, в которых сотрудников-мусульман заставляют носить рождественскую атрибутику.

По словам активистов, это противоречит фетве, которую принял ранее исламский совет Индонезии, и нарушает права мусульман. Глава «Фронта» в Джакарте заявил, что активистам организации будут помогать сотрудники полиции.

Правоохранители поспешили откреститься от такого сотрудничества. В полиции призвали исламистов воздерживаться от актов самосуда, уважать представителей других конфессий и их право на соблюдение праздничных традиций.

Кроме того, власти страны намерены задействовать 90 тысяч полицейских для предотвращения погромов и беспорядков в период новогодних праздников,сообщает The Telegraph.