В Индию пытаются попасть боевики из Пакистана
В Кашмир пытаются попасть около 200 боевиков из Пакистана. Власти Индии обвиняют Пакистан в нагнетании напряжения на севере региона.
– Около 200 боевиков проникнуть в долину Кашмир через границу, в то время как некоторым уже удалось это сделать. Об этом можно судить по оперативным данным и по тому, что число столкновений на линии разграничения с начала года заметно возросло, – сказал представитель пограничных сил безопасности Викаш Чандра.
По мнению Чандры, в волнениях принимают участие боевики, которые ждали своего часа на стартовых площадках в Пакистане, сообщает ТАСС. Ранее в беспорядках в этом регионе погибли около 80 человек.
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