Индийский Саддам Хусейн сменит имя из-за проблем с работой

Индийский инженер Саддам Хусейн обратился в суд, чтобы сменить имя. 25-летнему мужчине отказали в приеме на работу более 40 раз.

Как сообщает BBC, фамилия Саддама немного отличается от казненного 10 лет назад иракского диктатора - Hussain, а не Hussein. Из-за проблем с трудоустройством молодой человек был вынужден подать в суд, чтобы сменить имя Саддам на Саджик. По словам мужчины, работодатели объясняют свой отказ нежеланием иметь поблемы с иммиграционными службами.

Он рассказал изданию, что имя ему дал дедушка. Молодой человек надеется, что сменив паспорт, водительские права и другие документы, он сможет устроиться на работу.