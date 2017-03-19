Индийский Саддам Хусейн сменит имя из-за проблем с работой
Индийский инженер Саддам Хусейн обратился в суд, чтобы сменить имя. 25-летнему мужчине отказали в приеме на работу более 40 раз.
Как сообщает BBC, фамилия Саддама немного отличается от казненного 10 лет назад иракского диктатора - Hussain, а не Hussein. Из-за проблем с трудоустройством молодой человек был вынужден подать в суд, чтобы сменить имя Саддам на Саджик. По словам мужчины, работодатели объясняют свой отказ нежеланием иметь поблемы с иммиграционными службами.
Он рассказал изданию, что имя ему дал дедушка. Молодой человек надеется, что сменив паспорт, водительские права и другие документы, он сможет устроиться на работу.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии