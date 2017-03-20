Индийский фермер отсудил у железнодорожной компании поезд
В индийской провинции Пенджаб фермер Сампура Сингх отсудил у железнодорожной компании Indian Railways пассажирский состав из 20 вагонов.
Некоторое время назад он продал компании участок своей земли под строительство новой ветки. Однако причитавшиеся ему 10 миллионов рупий так и не получил.
Фермер обратился в суд и выиграл процесс, но компания отказалась выплачивать деньги, сославшись на их отсутствие. Тогда суд вынес решение, в соответствии с которым Сингх получил право пользоваться поездом по своему усмотрению.
На то чтобы выплатить положенные фермеру средства компании дан несколько дней. Если она не выполнит свое обязательство, состав будет выставлен на аукцион, сообщает «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.
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