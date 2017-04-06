В индийский джунглях нашли девочку-маугли
Индийские спасатели обнаружили в джунглях на севере страны девочку, которая жила в обезьяньей стае.
На вид девочке 10-12 лет. Она не умеет разговаривать, ходит на четвереньках и ест, подбирая пищу с земли. Когда спасатели забирали ребенка из леса, они подверглись нападению стаи обезьян.
Девочка была найдена еще в начале текущего года. Полиция пытается установить ее личность и найти родителей, а также выяснить, каким образом она оказалась в лесу одна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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