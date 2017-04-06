В индийский джунглях нашли девочку-маугли

Индийские спасатели обнаружили в джунглях на севере страны девочку, которая жила в обезьяньей стае.

На вид девочке 10-12 лет. Она не умеет разговаривать, ходит на четвереньках и ест, подбирая пищу с земли. Когда спасатели забирали ребенка из леса, они подверглись нападению стаи обезьян.

Девочка была найдена еще в начале текущего года. Полиция пытается установить ее личность и найти родителей, а также выяснить, каким образом она оказалась в лесу одна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.