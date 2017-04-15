Индийские врачи прооперировали ребенка с восемью конечностями

Индийские хирурги сделали операцию семимесячному ребенку, который родился с восемью конечностями.

Младенец был доставлен из Ирака в госпиталь Джайпи в городе Ноида. Доктора поставили ребенку диагноз полимелия. Лечение проходило в три этапа: сначала ему удалили лишние ноги, затем была проведена операция на сердце и далее удалены лишние руки.

Представитель госпиталя рассказал, что впервые младенца привезли в госпиталь в возрасте двух недель. После проведенного обследования и анализа факторов риска врачи приняли решение оперировать его в несколько этапов. В ходе лечения доктора корректировали физиологические пороки, которые появились вследствие недуга - исправляли осанку, постановку ног, пересаживали мышцы из удаленных ног в левую недоразвитую ногу.

Врачи сообщают, что мальчик быстро восстанавливается и в ближайшее время отправится обратно в Ирак, пишет РИА Новости.